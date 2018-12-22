Liverpool kazandı zirvede kaldı

İngiltere Premier Lig'de 18. haftanın açılış maçında deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, zirvedeki yerini korudu.

18 MAÇLIK SERİ

Molineux Stadı'nda oynanan müsabakada Liverpool'un gollerini 18. dakikada Salah ve 68. dakikada Virgil van Dijk attı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool, 48 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Haftaya 7. sırada giren Wolverhampton Wanderers ise 25 puanda kaldı. Ligde yoluna namağlup devam eden Liverpool, yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı.