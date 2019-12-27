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Liverpool, Leicester'a fark attı

Premier Lig'in namağlup lideri Liverpool, en yakın takipçisi Leicester'ı deplasmanda 4-0 yenerek puan farkını 13'e çıkardı.

| Haber Merkezi
Liverpool, Leicester'a fark attı
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İngiltere'de Liverpool fırtınası esmeye devam ediyor.

Kırmızılar bu sezonki 18. maçında 17. galibiyetini Leicester City deplasmanında aldı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün Leicester adına 90 dakika sahada kaldığı maçı, Liverpool 4-0 kazandı.

Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra gözünü lige çeviren Klopp'un öğrencileri, Trent Alexander-Arnold'ın yıldızlaştığı maçı rahat kazandı.

Liverpool'un gollerini 31 ve 74. dakikada Firmino, 70. dakikada Milner ve 78. dakikada Trent Alexander-Arnold attı. 

21 yaşındaki genç sağ bek Arnold, attığı golün yanı sıra 2 asist yaparak geceye damga vurdu.

Yenilgisiz lider Liverpool, 1 maç eksiğine rağmen 13 puan farkla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

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