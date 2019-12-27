1 Hakemler de VAR kayıtları açıklansın istiyor Süper Lig kulüplerinin, 'VAR kayıtları açıklansın' çağrısına hakemler de ortak oldu. Kimseden çekinmediklerini dile getiren hakemler, kayıtların dinlenmesini istediklerini ifade ettiler.

2 Ozan Tufan, Pogba benzetmelerine cevap verdi Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan, sosyal medyadan gelen Pogba benzetmelerine esprili bir dille yanıt verdi.

3 Liverpool, Leicester'a fark attı Premier Lig'in namağlup lideri Liverpool, en yakın takipçisi Leicester'ı deplasmanda 4-0 yenerek puan farkını 13'e çıkardı.

4 Burak Yılmaz, Beşiktaş'la imzaladı Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve deneyimli futbolcunun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

5 Anadolu Efes'ten Avrupa Ligi'nde 13. galibiyet THY Avrupa Ligi 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Maccabi FOX Tel Aviv'i yendi.

6 Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat ek süre verdi.

7 Sivasspor'dan Mustafa Cengiz'e: Firavun varsa Musa da var Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalara sert bir dille cevap verdi.

8 Elneny'nin babası: Oğlum Milan'a imza atabilir Beşiktaş'ta forma giyen Mohamed Elneny'nin babası yaptığı açıklamada oğlunun İtalyan ekiplerinden Milan'la görüştüğünü söyledi.

9 Diagne: Brugge teknik direktörünün yakasına yapıştım Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ile kavga ettiği için kadro dışı bırakılan Diagne, soyunma odasında neler yaşandığını anlattı.