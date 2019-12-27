Liverpool, Leicester'a fark attı

İngiltere'de Liverpool fırtınası esmeye devam ediyor.
Kırmızılar bu sezonki 18. maçında 17. galibiyetini Leicester City deplasmanında aldı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün Leicester adına 90 dakika sahada kaldığı maçı, Liverpool 4-0 kazandı.
Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra gözünü lige çeviren Klopp'un öğrencileri, Trent Alexander-Arnold'ın yıldızlaştığı maçı rahat kazandı.
Liverpool'un gollerini 31 ve 74. dakikada Firmino, 70. dakikada Milner ve 78. dakikada Trent Alexander-Arnold attı.
21 yaşındaki genç sağ bek Arnold, attığı golün yanı sıra 2 asist yaparak geceye damga vurdu.
Yenilgisiz lider Liverpool, 1 maç eksiğine rağmen 13 puan farkla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.