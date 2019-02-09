Liverpool liderlik koltuğunu geri aldı

1 Burak Yılmaz geri döndü Beşiktaş'a geldiği günden beri taraftarın tepkisini çeken Burak Yılmaz, Bursaspor maçında attığı gollerle kendisini tribünlere affettirdi.

2 Başakşehir puan kaybetti Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında Erzurumspor'la evinde 1-1 berabere kaldı ve Galatasaray-Trabzonspor maçının olduğu haftada kritik 2 puan kaybetti.

3 Beşiktaş evinde rahat kazandı Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u yenen Beşiktaş, bu haftada da evinde Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

4 Manchester United kazanmaya devam ediyor Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup ederken Ole Gunnar Solskjaer'in ardından yükselişe geçen Paul Pogba, şovuna devam etti.

5 Gözlemciden Alper Ulusoy'a kırık not Merkez Hakem Kurulu yetkilileri Kayserispor-Fenerbahçe maçını yöneten Alper Ulusoy'a kırık not verdi. Ulusoy'un 4 hafta dinlendirilmesi bekleniyor.

6 Emre Akbaba: Ben hazırım Sakatlığını atlatan Emre Akbaba, kendisini çok iyi hissettiğini ve Trabzonspor maçında forma giymek istediğini teknik heyete iletti.

7 Şenol Güneş A Milli Takım'ın başına geçiyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Futbol takımıyla anlaşma anlaşmaya vardı. Güneş sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem A Milli Takımı çalıştıracak.

8 Beşiktaş taraftarı Kagawa'yı selamladı Beşiktaş, yeni transferi Shinji Kagawa'ya Bursaspor karşılaşmasında Japon selamı ile hoş geldin dedi.

9 Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim için oynayacak Galatasaraylı futbolcular, babasını toprağa veren Fatih Terim'in acısını biraz olsun dindirebilmek için Trabzonspor maçını kazanmak ve hocalarına 3 puan armağan etmek istiyor.