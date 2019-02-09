Liverpool liderlik koltuğunu geri aldı

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Sadio Mane, 34. dakikada Georginio Wijnaldum ve 48. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 65'e yükseltti ve 62 puanlı Manchester City'nin önünde liderliğini sürdürdü.
İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Liverpool, Manchester United deplasmanına konuk olacak. Bournemouth, Wolverhampton'ı ağırlayacak.