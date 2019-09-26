Liverpool, Lig Kupası'nda da kayıpsız devam ediyor

İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Milton Keynes Dons ile Liverpool karşı karşıya geldi. Stadium MK'da oynanan mücadaleyi konuk ekip Liverpool, 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada James Milner ve 69. dakikada Ki-Jana Hoever attı.

FORVET HATTINDA GENÇLER SAHADA

Mücadeleye genç ağırlıklı bir kadroyla çıkan Liverpool'da kalede Kelleher, savunmanın sağında Hoever, solunda Milner, stoperde Gomez ve Lovren, orta sahada Lallana, Chamberlain ve Naby Keita, ileride ise Elliott, Jones ve Brewster görev aldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Liverpool, hafta sonu Premier Lig'de Sheffield United deplasmanına gidecek.