Ensonhaber.com'a dön

Liverpool, Manchester'da 2 puan bıraktı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United ile Liverpool arasındaki karşılaşma 0-0 sona erdi. Zirvedeki Liverpool ile 2. sıradaki Manchester City arasındaki puan farkı 1'e indi.

Yorum Yap

Liverpool, Manchester'da 2 puan bıraktı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaştı.

Old Trafford'da oynanan ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maç 0-0 sona erdi.

Karşılaşma boyunca iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, Manchester United 3, Liverpool ise 1 kaleyi bulan şutla maçı tamamladı.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. kez sahadan beraberlikle ayrılan Liverpool 66 puanda kaldı ve Manchester City böylece puan farkını 1'e düşürmüş oldu.

Manchester United ise Premier Lig'de Solskjaer ile yenilmezlik serisini 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 10 maça çıkardı. Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool evinde Watford ile karşılaşacakken, Manchester United ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM