Liverpool, Manchester'da 2 puan bıraktı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaştı.

Old Trafford'da oynanan ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maç 0-0 sona erdi.

Karşılaşma boyunca iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, Manchester United 3, Liverpool ise 1 kaleyi bulan şutla maçı tamamladı.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. kez sahadan beraberlikle ayrılan Liverpool 66 puanda kaldı ve Manchester City böylece puan farkını 1'e düşürmüş oldu.

Manchester United ise Premier Lig'de Solskjaer ile yenilmezlik serisini 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 10 maça çıkardı. Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool evinde Watford ile karşılaşacakken, Manchester United ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.