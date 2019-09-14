Liverpool, Mane'yle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 3-1 yendi.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 40. dakikalarda Sadio Mane ve 72. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Newcastle'ın tek golü ise mücadelenin 7. dakikasında Jetro Williems attı.

Ev sahibi ekip, Premier Lig'de 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk Newcastle United ise 5 hafta sonucunda 4 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Newcastle United ise sahasında Brighton'u konuk edecek.