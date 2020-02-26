Liverpool, martta şampiyon olabilir

Tarihinin son şampiyonluğunu 30 yıl önce 1989-1990 sezonunda yaşayan İngiliz futbolunun köklü kulübü Liverpool, 1992'de kurulan Premier Lig'deki ilk şampiyonluğuna rakiplerinin açık ara önünde ilerliyor.

Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Tottenham'ın domine ettiği Premier Lig'de şampiyonluk özlemini ne zaman dindireceği merakla beklenen "Kırmızılar", önce Brendan Rodgers yönetiminde 2013-2014 sezonunda, kıyasıya bir yarışa sahne olan geçen sezon da Jurgen Klopp ile olmak üzere iki kez Manchester City engelini aşamadı.

İngiliz ekibinde 5 yıl önce görev başlayan Alman teknik adam Klopp ile her sezon biraz daha üzerine koyan Liverpool, 19. lig şampiyonluğu için haftaları saymaya başladı.

Taraftarının "Asla yalnız yürümeyeceksin" tezahüratıyla özdeşleşen Liverpool, bitime 10 haftadan fazla zaman kalmasına karşın temposuyla şampiyonluk iddiası bulunan bütün rakiplerini geride bıraktı. Ligde 27. hafta sonunda 79 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, İspanyol Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı son şampiyon Manchester City'ye 22 puan gibi büyük bir fark atarak sporseverlerin Premier Lig'de alışık olmadığı bir puan tablosunun mimarı oldu.

İkinci haftada averajla liderlik koltuğuna oturan Liverpool, ilk 5 haftada Manchester City ile 5 puanlık fark oluşturdu. Sekizinci haftada en yakın rakibiyle puan farkını 8'e çıkaran "Kırmızılar", 19. haftada 16 puanlık farkı yakaladı. Zirvedeki fark 25. haftada Manchester City'nin Tottenham'a 2-0 yenilmesiyle 22'ye kadar çıktı.

ŞAMPİYONLUK TURU 4 MAÇ UZAKTA

Manchester City puan kaybetmezse, Klopp yönetimindeki Liverpool, ligde 4 maç daha kazanması halinde 21 Mart'ta şampiyonluğunu ilan edecek. "Kırmızılar", aynı zamanda Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı unvanını alacak.

Ligde Watford ve Everton ile deplasmanda, Bournemouth ve Crystal Palace ile sahasında karşılaşacak Liverpool, bu dört maçta 12 puanla sahadan ayrılması durumunda 91 puana ulaşacak ve Anfield Road Stadı'nda şampiyonluk turu atacak.

Manchester City, kalan tüm maçlarını kazansa bile 90 puana ulaşabiliyor. Premier Lig'de daha önce 2000-2001 sezonunda Manchester United, nisan ayında bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.