Liverpool namağlup lider Manchester City'yi devirdi

Premier Lig'de haftanın maçında tam 7 gol atıldı. Gol düellosuna dönen maçta Liverpool, lideri devirmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, 9. dakikada öne geçti. Firmino'nun asistini iyi değerlendiren Alex Oxlade-Chamberlain, ilk golün sahibi oldu.

Alex'in golüne lider M. City'nin cevabı yarım saat sonra geldi. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala sahneye çıkan Leroy Sane, Kyle Walker'ın asistini boş geçmedi. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı, Alex Chamberlain ve Sane'nin karşılıklı birer golüyle sonuçlandı.

İKİNCİ 45 DAKİKA ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısı gol düellosuna döndü.. 59. dakikada sahneye çıkan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino, skoru Liverpool adına 2-1'e getirdi.

Manchester City'yi 10 dakikalık bölümde adeta perişan eden Liverpool, 61. dakikada Sadio Mane ve 68. dakikada Mohamed Salah ile bir anda farkı açtı.

MANCHESTER CİTY GEÇ AÇILDI YETMEDİ

Geride kalan 22 haftanın namağlup lideri Manchester City, Liverpool karşısında ayağa kalkmak istedi ancak yetmedi.

Futbol severler Liverpool'un 4-1'lik skoruyla maçın bitmesini beklerken, bitime 5 dakika kala Bernardo Silva farkı 2'ye düşürdü.

Maçın son anlarında ataklarına devam eden City, Alman oyuncu İlkay Gündoğan ile skoru 4-3 yaptı.

LİVERPOOL POTAYA GİRDİ

Liverpool'un kısa süreli yaşadığı panik, hakem Andre Marriner'in son düdüğüyle son buldu.

İngiltere Premir Lig lideri Manchester City aldığı ilk mağlubiyetin ardından 62 puanla liderliğini sürdürdü.

Liverpool ise aldığı galibiyetin ardından 47 puanla 3. sıraya yerleşti.