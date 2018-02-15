Liverpool Portekiz'de 5 attı

Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçında Porto'ya konuk olan Liverpool, tarihi skora imza attı. Portekiz devi Porto'yu sahasında 5-0 yenen Liverpool, İngiltere'ye rahat döndü.
PORTO ETKİSİZ KALDI
Maçın 25. dakikasında açılış Liderpool'un genç yıldızı Mane'den geldi. Mane'nin golünün etkisi atlatamayan Porto, Salah'ı kaçırdı. 29. dakikada Salah farkı ikiye çıkarttı.
İlk yarı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MANE FIRTINASI DURDURLAMADI
İkinci yarıda Mane etkisi devam etti. Geceni ismi Mane, 53. dakika skoru 3-0'a getiren golü attı. Porto'nun cılız atakları golle sonuçlanmazken, Liverpool farkı 4'e çıkarttı; 60 Firmino.
Porto'da perdeyi açan adam Mane son kez sahaneye çıktı ve 85. dakika skoru 5-0 yaptı.