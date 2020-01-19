Liverpool, Portekizli Pedro Brazao'yu istiyor

Kadrosuna yaptığı genç takviyelerle de adından söz ettiren Liverpool'un Portekizli genç yetenek Pedro Brazao'nun peşinde olduğu öne sürüldü.

RMC Sport'un haberine göre Liverpool'un Brazao'yu takip ettiği ve bu ay içerisinde oyuncuya resmi teklifini ileteceği iddia edildi.

Hucümcu orta saha görevini üstlenen Portekizli genç isim Fransa'nın Nice takımında forma giyiyor. Geçen yıl 1 Lig maçına çıkan 2002 doğumlu isim bu sezon Nice'in rezerc takımında yer alıyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Oyuncuyu yıldızının parladığı Portekiz U17 takımından beri izlediği bildirilen Liverpool'un bu transfer için PSG ve Bayern Münih ve Sporting Lizbon ile yarıştığı söyleniyor.