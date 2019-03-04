Liverpool Premier Lig liderliğini kaptırdı

Bu sene tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan ve uzun süredir Premier Lig'i lider olarak götüren Liverpool, en yakın takipçisi olan Manchester City'ye zirveyi devretti.

EVERTON'LA BERABERE KALDI

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool derbide Everton'la kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada Liverpool zaman zaman Everton kalesinde etkili olmaya çalıştı ancak gol bulamadı. Oyunun sonlarına doğru ise Everton, Liverpool kalesine daha fazla gitmesine rağmen mücadelede gol çıkmadı.

MANCHESTER CİTY'NİN GERİSİNE DÜŞTÜLER

Bu beraberliğin ardından büyük bir üzüntü yaşayan Liverpool, 70 puana ulaştı ve 71 puanlı Manchester City’nin gerisine düşerek haftayı ikinci sırada kapattı.

EN SON 29 YIL ÖNCE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Son şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda yaşayan Liverpool, bu yıl da şampiyonluğa çok inanıyordu. Ancak elindeki avantajı kaptıran Merseyside ekibi, ligin geri kalanında öne geçmek için çaba gösterecek