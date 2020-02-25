1 Liverpool, Premier Lig'de galibiyet rekorunu egale etti İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazanarak, ligin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.

2 Nursal Bilgin yaşamını yitirdi Denizlispor maçı esnasında tribünde rahatsızlanan eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 Başakşehir, Rizespor'u yenerek liderliğe yükseldi Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

4 Mehmet Demirkol: Fatih Terim'in planı tuttu Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. Demirkol, şampiyonlukla ilgili olarak ise "Şampiyon Trabzonspor olur diyordum, artık belli olmaz diyeceğim" dedi.

5 Lugano kılık değiştirdi, maçı taraftarlarla izledi Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Diego Lugano, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı derbiyi kılık değiştirerek sarı-lacivertli taraftarlarla beraber izledi.

6 N'Koudou: 2 gündür uyuyamıyorum Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu N'Koudou, Trabzonspor maçı sonrası çok üzüldüğünü söyledi. 25 yaşındaki oyuncu, ayrıca Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı.

7 Aziz Yıldırım'ın kongredeki konuşması Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de yenilen Fenerbahçe'de bazı taraftarlar Aziz Yıldırım'ın kongredeki konuşmasını gündeme getirmeye başladı.

8 Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifaya davet edilen Ersun Yanal, görevi bırakmadığını, hakem yüzünden yenildiklerini söyledi.

9 Ali Koç, Avrupa basınında manşet oldu Protokol tribününden taraftarların üzerine atlayan Ali Koç, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu.