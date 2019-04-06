Liverpool Premier Lig'de yeniden lider

Maça hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 9. dakikada Shane Long'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Liverpool, 36. dakikada Naby Keita'nın ağları sarsmasıyla durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
SALAH VE HENDERSON FARKI GETİRDİ
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Liverpool, 80. dakikada Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 86. dakikada ise Jordan Henderson'ın fileleri havalandırmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti.
Ligde 82 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde yeniden liderliğe yükseldi. Southampton ise 33 puanla 16. sırada kaldı.