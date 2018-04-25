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Liverpool-Roma maçı sonrası Salah

Liverpool-Roma maçında adeta şov yapan Mohamed Salah'ın karşılaşma sonrası keyfi yerindeydi.

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Devler Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, Mohamed Salah'ın olağanüstü performansıyla Roma'yı 5-2 yenerek rövanş öncesi çok büyük avantaj elde etti.

İngiliz basını başta Salah olmak üzere bazı futbolcuların ve teknik direktör Klopp'un stattan ayrılışını fotoğrafladı.

Tarihi zaferin ardından, Türkiye'de görmeye alıştığımız şekilde takım toplu olarak otobüsle stattan ayrılmadı.

Futbolcular ve teknik heyet kendi araçlarıyla sıradan bir maç sonu gibi evlerine gitti.

Salah'ın keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.

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