Liverpool son nefeste kazandı

Premier Lig'de Manchester City ile birlikte kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Liverpool, dev maçta ligin güçlü ekiplerinden Tottenham'ı konuk etti.

SON DAKİKA GOLÜYLE KAZANDI

Tottenham karşısında üstünlük golünü bulmakta gecikmeyen Liverpool, 16. dakikada Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino ile 1-0 öne geçti. İlk yarıyı tek golle önde kapatan Liverpool, ikinci yarıda ise sıkıntılı dakikalar yaşadı.

70. dakikada Tottenham adına sahneye çıkan Lucas Moura, skor tabelasını 1-1'e eşitlerken kalan dakikalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Puan kaybına tahammülü olmayan Liverpool'u 90. dakikada Mohamed Salah ipten aldı. Takımın Mısırlı yıldızı Salah'ın kafa vuruşunda Tottenhamlı Alderweireld topu kendi ağlarına gönderdi ve 3 puanı Liverpool'a getirdi.

Kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı başaran Liverpool, puanını 79'a yükseltti ve Manchester City'nin iki puan önünde zirvede yerini aldı. Ancak Manchester City'nin Liverpool'dan bir maç eksiği bulunuyor. Tottenham ise aldığı yenilgiyle 61 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi biletini riske attı.