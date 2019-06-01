Liverpool-Tottenham - CANLI SKOR

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Güneş: Hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'e tazminat ödeyen Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Koç, verilen paranın kulüplere ait olduğunu söyledi.

Real Madrid ve Arsenal gibi dev takımların da formasını giyen İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Özdemir 179 oy aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir oldu

Kasımpaşa, 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yla rekabet etmeyi özlediğini söyledi. Messi ayrıca milli takımla kupa kazanmadan emekli olmak istemediğini de söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında önce Özbekistan maçından sonra da Fransa ile oynayacağımız resmi mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı Liverpool ve Tottenham kupaya uzanmak için kozlarını paylaşıyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, imzaladığı 3 yıllık anlaşmanın ardından ilk açıklamalarını yaptı.

1 Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'e tazminat ödeyen Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Koç, verilen paranın kulüplere ait olduğunu söyledi.

2 Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırdı Kasımpaşa, 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.

3 Vedat Muriç'in tercihi Galatasaray oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriç, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi.

4 Antonio Reyes hayatını kaybetti Real Madrid ve Arsenal gibi dev takımların da formasını giyen İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

5 Gençlerbirliği Daum'la görüşüyor 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Daum'u getirmeyi planlıyor.

6 Fikret Orman-Mustafa Cengiz atışması Fikret Orman, Galatasaray'ın son iki sezonda hakem hatalarıyla şampiyon olduğunu söyledi. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ise "Bir cahille konuşmaya gör cehennem neymiş." diyerek cevap verdi.

7 Abdullah Avcı, Epureanu ve Mahmut'u istiyor Bu sezon 46 gol yiyen Beşiktaş'ta transferde öncelik defans hattına verilecek. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı, Epureanu ve Mahmut'un alınmasını istedi.

8 Fenerbahçe Patrick'in peşinde Fenerbahçe, İnternacional forması giyen Patrick'i transfer etmek için girişimlere başladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu Alex de Souza ikna edecek.

9 TFF Başkanı Nihat Özdemir oldu Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Özdemir 179 oy aldı.