Liverpool-Tottenham - CANLI SKOR

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2' GOL.... Liverpool 1-0 Tottenham (Salah) - Penaltı
1' Dev final başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final anı geldi çattı.
Tottenham ve Liverpool, Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için Madrid'de kozlarını paylaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşma, beIN Sports Haber'den yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
Tottenham: Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele Alli, Son, Kane.