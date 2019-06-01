Liverpool-Tottenham maçının muhtemel 11'leri

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, bu akşam belli olacak.
İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool
Alisson
Arnold
Matip
Dijk
Robertson
Henderson
Fabinho
Wijnaldum
Salah
Mane
Firmino
Tottenham
Lloris
Trippier
Alderweireld
Vertonghen
Rose
Sissoko
Wanyam
Alli
Eriksen
Moura
Son