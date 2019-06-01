1 Vedat Muriç'in tercihi Galatasaray oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriç, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi.

2 Trabzonspor'un yeni sezon formaları Trabzonspor Kulübü, 2019-2020 sezonunda giyilecek olan formaları tanıttı. G.Saray'la özdeşleşen parçalı formanın bordo-mavililer tarafından da tasarlanması dikkat çekti.

3 Abdullah Avcı, Epureanu ve Mahmut'u istiyor Bu sezon 46 gol yiyen Beşiktaş'ta transferde öncelik defans hattına verilecek. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı, Epureanu ve Mahmut'un alınmasını istedi.

4 Fikret Orman: Şampiyonu hakemler belirledi Fikret Orman, Ç.Rizespor-Galatasaray ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarının Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

5 Liverpool-Tottenham maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşı karşıya gelecek. Geçen sezon kupayı Real Madrid'e kaptıran Salahlı Liverpool ile Lucas Mouralı Tottenham kozlarını paylaşacak.

6 Hasan Ali çalışmalarına devam ediyor Bu sezon Fenerbahçe'de çok iyi bir performans ortaya koyan ve A Milli Takım kadrosunda da yer alan Hasan Ali Kaldırım, vücut geliştirmeyi sürdürüyor.

7 Galatasaray'dan yerli atağı Şampiyon G.Saray, önümüzdeki sezon için başladığı transfer girşimlerinde önceliği yerli futbolculara verdi. Sarı-kırmızılı takımın listesindeki ilk isim Erzurumspor'da forma giyen Taylan Antalyalı.

8 Cenk Tosun 1 ay sahalardan uzak kalacak A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun, Yunanistan maçında sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı. Golcü futbolcu, 1 ay sahalardan uzak kalacak ve Fransa ve İzlanda maçlarında sahada olmayacak.

9 Aykut Kocaman Konyaspor'dan 2 milyon euro kazanıyor Konyaspor'dan yıllık 2 milyon euro (13 milyon TL) kazanan Aykut Kocaman, görev yaptığı 22 maçta 12 beraberlik 5 mağlubiyet ve 5 galibiyet aldı.