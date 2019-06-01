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Liverpool-Tottenham maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşı karşıya gelecek. Geçen sezon kupayı Real Madrid'e kaptıran Salahlı Liverpool ile Lucas Mouralı Tottenham kozlarını paylaşacak.

| Haber Merkezi
Liverpool-Tottenham maçının muhtemel 11'leri
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, bu akşam belli olacak.

İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool
Alisson
Arnold
Matip
Dijk
Robertson
Henderson
Fabinho
Wijnaldum
Salah
Mane
Firmino

Tottenham
Lloris
Trippier
Alderweireld
Vertonghen
Rose
Sissoko
Wanyam
Alli
Eriksen
Moura
Son

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