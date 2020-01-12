Liverpool, Tottenham'ı devirdi

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, ligde namağlup liderliğini koruyan sezonun formda ekibi Liverpool'u ağırladı.

LİVERPOOL REKOR KIRDI

Konuk ekip Liverpool, 37. dakikada Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı.

Puanını 61'e yükselterek bir maç eksiğiyle namağlup lider unvanını sürdüren Liverpool, ligde en yakın rakibi Leicester City ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkardı. Kırmızılar, Manchester City'nin ise 17 puan önünde bulunuyor.

İngiltere temsilcisi, Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda 20 galibiyet ve 1 beraberlik alarak en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu.

Bir önceki rekor, 2017-18 sezonunda 21 hafta sonunda 59 puan toplayan Manchester City'de bulunmaktaydı.