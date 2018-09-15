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Liverpool, Tottenham'ı devirip 5'te 5 yaptı

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, deplasmanda zorlu rakibi Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

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Liverpool, Tottenham'ı devirip 5'te 5 yaptı

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham ve Liverpool, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Liverpool, 39. dakikada Hollandalı yıldızı Gergino Wijnaldum'un attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

İkinci yarıda ataklarını hızlandıran Liverpool, 54. dakikada Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino'nun ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ev sahibi Tottenham, Lamela'nın topu ağlara göndermesi ile skoru 2-1'e getirdi ve bu gol maçın skorunu belirledi.

Liverpool, gelecek hafta evinde Southampton'u ağırlayacak. Tottenham ise deplasmanda Brighton ile karşı karşıya gelecek.

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