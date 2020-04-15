Liverpool, videolu idmana geç gelene para cezası veriyor

Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, video konferans uygulamasıyla yapılan antrenmanlara geç kalan futbolculara para cezası verildiğini belirtti.

Klopp, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının futbol için farklı deneyim olduğunu ifade etti.

''FUTBOLCULARI GÖRDÜĞÜM ANDA HER ŞEY DEĞİŞİYOR''

Online antrenmanlardan zevk aldığını dile getiren Alman teknik adam, "Bu kadar seveceğimi tahmin etmezdim. Futbolcuları gördüğüm anda çalışma ne kadar sürerse, bir saat, iki saat her şey değişiyor." yorumunu yaptı.

''İDMANA GEÇ KATILANA PARA CEZASI VAR''

Saat 10.00'da çalışmalara başladıklarını dile getiren Liverpool'un teknik direktörü, "Buraya saatinde gelmek önemli, çünkü bir para cezamız var. Oturumuna çok geç gelenler para ödemek zorunda. Bu duruma 2020 yılında yakalanmamızın en iyi yanı, böyle teknik imkanlara sahip olmamız." değerlendirmesinde bulundu.