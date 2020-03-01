Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi.
Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan Liverpool, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
WATFORD İKİNCİ YARI 3 GOL ATTI
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçen mücadelenin ikinci yarısında üst üste kontrataklar geliştiren Watford, 54. ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr, 72. dakikada ise Troy Deeney'nin ağları sarsmasıyla Liverpool'u 3-0 yendi.
M.CİTY'NİN REKORUNU KIRMA ŞANSINI YİTİRDİ
Ligde üst üste 18 maç kazanarak Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak olan Liverpool, bu mağlubiyetle rekoru kırma şansını yitirdi.
44 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU
79 puanda kalan İngiltere temsilcisinin ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Ligde kalma mücadelesi veren Watford ise puanını 27'ye çıkardı.