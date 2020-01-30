Liverpool yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı

Cedi Osman: Deprem sebebi ile çok üzgün ve kötü hissettim

1 Galatasaray, Erkan Süer'i transfer etti Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Boluspor'un genç yeteneği Erkan Süer'i renklerine bağladı.

2 Ersun Yanal'dan oyuncularına Sosa uyarısı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Yanal, Sosa'nın önemine değindi.

3 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına doğru Trabzonspor, cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik maç öncesi her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

4 Çin'de ligler ertelendi Çin Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle 22 Şubat'ta başlaması gereken liglerin ertelendiğini duyurdu.

5 Boateng ile Goretzka kavga etti Boateng, antrenmanda kendisine sert bir müdahalede bulunan Goretzka'ya yumruk attı. Arkadaşları tarafından ayrılan ikili, daha sonra barıştıklarını duyurdu.

6 Arda Turan takım bulamadı Türkiye'de ve Avrupa'nın hemen hemen bütün liglerinde yarın, ara transfer dönemi kapanacak. G.Saray'a transfer olamayan Arda, büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışacak.

7 G.Saray'da sözleşmesi dondurulacak futbolcular Kadrosunda 17 yabancı bulunan Galatasaray'da Nzonzi, Luyindama ve Nagatomo'nun sözleşmeleri askıya alınacak. Eğer transferin son saatlerinde bir stoper alınırsa, bu kez Belhanda gözden çıkarılacak.

8 Trabzonspor, Guilherme'yle anlaştı Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yle her konuda anlaşmaya vardı.

9 Sergen Yalçın: Umutsuzluğa gerek yok, toparlanacağız Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, camiaya umut dolu mesajlar verdi.