Liverpool yine puan kaybetti

Lider Liverpool, Londra Stadyumu'nda West Ham'e konuk oldu.

Liverpool, mücadelenin 22. dakikasında Senagalli Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. West Ham, 28. dakikada Michail Antonio'nun golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

PUAN FARKI 3'E DÜŞTÜ

İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle tamamlandı. Bu skorla, Liverpool puanını 62 yaparken, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkı da 5'ten 3'e düştü.

EN SON 29 YIL ÖNCE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Son olarak 1989-1990 sezonunda şampiyon olan Liverpool, o tarihten bu yana hiç bu kadar şampiyonluğa yaklaşmamıştı. Sezona harika bir başlangıç yapan Kırmızılar, son haftalarda düşüşe geçerek yine taraftarını korkutmaya başladı.

Ligde, Tottenham 57 puan ile üçüncü, Chelsea 50 puan ile dördüncü ve Manchester United ise 47 puan ile beşinci sırada yer alıyor.