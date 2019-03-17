Liverpool, zorlansa da Fulham'ı yendi

Premier Lig'de Fulham ile Liverpool'un mücadelesi nefes kesti, kazanan penaltıyla Liverpool oldu.

Craven Cottege'da oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Mane ile öne geçen Liverpool, kontrolü hiç elinden bırakmadı. Ancak 74. dakikada Van Dijk'in hatasında Babel araya girdi ve eski takımı Liverpool filelerini havalandırıp skora dengeyi getirdi. Ancak 79. dakiakda Rico'nun sektirdiği topu almak isteyen Mane yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Atışı kullanan Milner takımını bir kez daha öne geçirdi. kalan bölümde hata yapmayan Liverpool maçı 2-1 kazanmayı başardı. Böylece 76 puana yükselen Kırmızılar maç fazlasıyla lider oldu.