Liverpool'da 10 numara Mane'nin

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VAR Kırkpınar'da 20 yıldır uygulanıyor

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Ertuğrul Dağdeviren ve Durmuş Altın başaltı final maçı

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Orhan Okulu Kırkpınar'da şampiyon oldu

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1 Usain Bolt'un taliplisi çok Profesyonel futbolcu olmak isteyen eski rekortmen atlet Usain Bolt'u içinde Türk takımlarının da bulunduğu birçok ekibin istediği açıklandı.

2 Ndiaye Galatasaray'a dönüyor Galatasaray, devre arasında Stoke City'ye 16 milyon euroya sattığı Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

3 Fenerbahçe Diego Reyes'i istiyor İngiliz basını, Porto'yla sözleşmesi biten Diego Reyes'in Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğunu yazdı.

4 Ronaldo'nun yerini dolduracak yıldız Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin ardından Real Madrid'in hedefindeki isim PSG'nin genç yıldızı Mbappe.

5 Nike'ın Barcelona ve Tottenham formaları aynı Nike da Adidas gibi forma sponsorluğunu yaptığı takımlara birbirine çok benzer tasarımlar yapmaya başladı.

6 Al Hilal, Negredo'yu istiyor Galatasaraylı Gomis'i ikna edemeyen Al Hilal Kulübü yöneticileri, ibreyi Negredo'ya çevirdi. Araplar, İspanyol forveti ikna ederse transfer gerçekleşecek.

7 Neymar'dan 'taklacı' eleştirilerine cevap Dünya Kupası'nda performansından çok taklalarıyla gündeme gelen Neymar, yapılan capslere kendisinin de güldüğünü söyledi.

8 Fenerbahçe'nin ilk yabancı transferi Bolasie olacak Fenerbahçe ilk yabancı transferini Ada'dan yapıyor. Sarı-lacivertliler, Kongolu futbolcu Yannick Bolasie ve kulübü Everton'la anlaşmaya vardı.

9 Fabri Fulham'la anlaştı Beşiktaş yönetimi, Fabri'nin transferi konusunda İngiliz ekibi Fulham'la 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.