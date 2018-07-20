Liverpool'da 10 numara Mane'nin

Jurgen Klopp'la zirve hesapları yapan Liverpool, yeni sezonda 10 numaralı formayı Sadio Mane'ye verdi.
COUTİNHO'NUN FORMASI MANE'YE
Sezon ortasında Coutinho'nun Barcelona'ya transferinin ardından boş kalan formayla ilgili kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada, Senegalli oyuncunun 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Daha önce 19 numaralı formayı giyen Mane, 2016'da Southampton'dan 41 milyon Euro'ya son Şampiyonlar Ligi finalistine transfer olmuştu. Liverpool'un Premier Lig tarihindeki 10 numaralı formasını sırasıyla John Barnes, Joe Cole, Luis Garcia, Michael Owen, Andrey Voronin ve son olarak Philippe Coutinho giymişti.