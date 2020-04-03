Ensonhaber.com'a dön

Liverpool'da Timo Werner transferi askıya alındı

Liverpool, Leipzig forması giyen Timo Werner'in sözleşmesinde yer alan, nisan ayı içerisinde kullanılması şartıyla 58 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanmaktan vazgeçti.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Liverpool'da Timo Werner transferi askıya alındı

Almanya Bundesliga'da zirveye oynayan takımların başında gelen Leipzig'in golcüsü Timo Werner'in, sezon sonunda Liverpool'a transferine tüm spor kamuoyu kesin gözüyle bakıyordu.

Ancak koronavirüs, sahadaki futbolcuları etkilediği gibi transferi de etkisi altına aldı. 

Timo Werner'in sözleşmesinde yer alan, nisan ayı içerisinde kullanılması şartıyla, 58 milyon euroluk bir serbest kalma bedelini Liverpool'un değerlendirmesi bekleniyordu. Koronavirüs sebebiyle ligler ertelenince, İngiliz ekibi transferi askıya aldı.

PANDEMİ, TRANSFER POLİTİKASINI DA DEĞİŞTİRECEK

İngiliz kulübünün maddi olarak zor günlerin beklediği ve eldeki futbolcularla devam etme kararı aldığı öğrenildi. Jürgen Klopp'un çok istediği bir isim olmasına rağmen, dünyada yaşanan pandemiden dolayı transfer politikası da değişkenlik gösterecek gibi duruyor. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM