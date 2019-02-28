Liverpool'dan 5 farklı galibiyet

Manchester City ile kıyasıya şampiyonluk yarışına giren Liverpool, Watford'u 5-0 yendi.

LİVERPOOL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Maça iyi başlayan Jurgen Klopp'un öğrencileri, 9. dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mane, 20. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. İlk golün asistini yapan Trent Alexander Arnold'un pasını cezasahası ön çizgisi yakınında kontrol eden Senegalli, harika bir topuk vuruşuyla ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

66. dakikada Origi sahneye çıktı. Belçikalı, cezasahası sol içine taşıdığı topa yerden sert ve düzgün vurdu top sol direğin yanından ağlarla buluştu. Maçta son sözleri ise Liverpool'un defans oyuncusu Virgil Van Dijk söyledi. Hollandalı 80 ve 83. dakikalarda kafa vuruşlarıyla ağları havalandırırken; maçın da skorunu ilan etti.

Bu galibiyetin ardından puanını 69 yapan Liverpool, haftayı 1-0'lık West Ham United galibiyetiyle tamamlayan Manchester City önünde 1 puan farkla liderliğini sürdürdü.