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Liverpool'dan Alisson'a 62 milyon pound

Liverpool, Roma ile kaleci Alisson'nun transferi için görüşmelere başladı. Teklif ise 62 milyon pound.

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Chelsea'nin de devrede olmasına karşın Liverpool, kaleci Alisson'un transferi için Roma ile görüşmelerini sürdürüyor. Kırmızılar'ın bu transferi sonlandırmaya yakın olduğu ve 62 milyon poundluk (82 milyon dolar) teklif yaptığı kaydedildi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre Roma, 25 yaşındaki oyuncuyu satmaya açık kapı bıraktı. Sarı Kırmızılar, Alisson'u satmadan da yerine doldurmak için çalışmalara başladı. Paris Saint Germain'den Alphonse Areola ve Milan'ın 1 numarası Gianluigi Donnarumma'yı listesine alan Roma, Liverpool'un teklifini biraz daha artırmasını bekliyor.

Bunun için İtalyan devi Liverpool'dan 67 milyon pound (75 milyon euro) istedi. Roma'nın elindeki en büyük koz ise Chelsea. Thibaut Courtois'i, Real Madrid'e göndermeye yakın Chelsea'nin, Alisson için yüksek bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

2016'da Brezilya'nın Enternacional takımından Roma'ya transfer olan Alisson, Seri A'da 37 maça çıktı ve takımın geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkmasında pay sahibi oldu.

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