1 Liverpool'dan ligde üst üste 8. galibiyet İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk olduğu Newcastle United'ı 3-2 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

2 Ali Koç, iptal edilen golü telefondan izledi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Isla'nın VAR kararıyla iptal edilen golünü devre arasında cep telefonundan bir daha izledi.

3 Erzurumspor'dan kritik 3 puan Süper Lig'in 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi.

4 Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 3 attı Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Fenerbahçe, 8 ay sonra deplasmanda maç kazandı.

5 Mourinho için PSG ve Roma devrede Fransız L'equipe gazetesine göre, Mourinho PSG'yi çalıştırmak istiyor. İtalyan ekibi Roma ise Portekizli hocaya 3 yıllık teklif yaptı.

6 Urapuca'nın rakibine yaptığı acımasız faul Bolivya Ligi'nde Blooming ile Royal Pari arasında oynanan maçta Leonardo Urapuca rakibi Mateo Zoch'un ayağını kırdı.

7 Şenol Güneş'ten Burak'a: Derbide tahriklere kapılma Galatasaray maçı öncesinde Burak Yılmaz'la bir toplantı yapan Şenol Güneş, golcü futbolcuyu derbide tahriklere kapılmaması konusunda uyardı.

8 Ağaoğlu: Manchester United, Yusuf ve Abdülkadir'i istedi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Manchester United'ın Yusuf ve Abdülkadir için 20 milyon euroluk teklif yaptığını ifade etti.

9 Tolga Ciğerci: 2 hafta sonra dönüyorum Sezon başından beri sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen Tolga Ciğerci, 2 hafta sonra sahalara döneceğini söyledi.