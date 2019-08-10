Liverpool'dan Premier Lig'de kötü çağrışımlı başlangıç

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Grant Hanley (kendi kalesine), 19. dakikada Muhammed Salah, 28. dakikada Virgil van Dijk ve 42. dakikada Divock Origi attı.

Konuk takımın tek golünü 64. dakikada Teemu Pukki kaydetti.

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson, 39. dakikada sakatlanarak yerini Adrian'a bıraktı.

Liverpool, 14 Ağustos Çarşamba günü UEFA Süper Kupa maçında Chelsea ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

"LİVERPOOL İLK GOLÜ ATTI, ŞAMPİYON OLAMAZ"

Her ne kadar Liverpool, ligin açılış maçında ilk golü, rakip oyuncunun kendi kalesine atarak kazansa da, sosyal medyada ilginç paylaşımları da beraberinde getirdi.

İntiltere Premier Lig'de bu zamana kadar ilk golü atan hiçbir takım şampiyon olamadı. Bu da futbolseverler arasında şimdiden polemik konusu oldu.