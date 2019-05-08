Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Şampiyonlar Ligi Yarı Final eşleşmelerinde ikinci maçlar bugün oynanan Liverpool-Barcelona müsabakasıyla başladı.

İngiliz ekip İspanya'da oynanan ilk maçta 3-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılırken kendi evinde Liverpool'u 4-0 malup ederek finale çıkmaya hak kazandı.

LİVERPOOL PES ETMEDİ

Futbolseverler için enfes bir görsel şölen oluşturan maç, Cüneyt Çakır'ın yönetimindeki maç Liverpool'un ezici üstünlüğü ile geçti. İlk golü 7'inci dakikada Divock Origi ile bulan Liverpool ilk yarıyı1-0 ile tamamladı





İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool 54 ve 56'ındı dakikalarda Wijnaldum'un attığı goller ile skoru 3-0'a getirirken skoru ve turun da kaderini belirleyen isim Divock Origi oldu. Belçikalı forvet 79'uncu dakikada attığı gol ile skoru 4-0'a getirirken Liverpool'lulara Anfield'da muhteşem bir maç izletti.





"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN"

İngiliz ekibinin taraftarları aldıkları galibiyetle sevinç gözyaşları dökerken heyecanlı 90 dakikanın ardından kutlamalar yaptı. Liverpool ile özdeşleşen ve sembolü haline gelen "Asla yalnız yürümeyeceksin" (You'll never walk alone) şarkısı maç sonunda hoparlörlerden çalınırken tribünler de bu şarkıya eşlik etti.

Liverpool'un finaldeki rakibi, yarın oynanacak Ajax-Tottenham müsabakasından gelcek sonuç ile belirlenecek.