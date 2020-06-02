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Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü

Liverpool'da futbolcular, George Floyd'un öldürülmesine tepkisiz kalmadı.

| Haber Merkezi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, Anfield Stadı'nın ortasında diz çökerek tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Liverpool Kulübü ile futbolcular Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Dejan lovren, James Milner, Joe Gomez, Gini Wijnaldum, Adrian San Miguel, Andrew Lonergan, Fabinho ve Jordan Henderson sosyal medya hesaplarından, saha ortasında diz çöktükleri görüntü ile birlikte, "Birlik kuvvettir." mesajını paylaştı.

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