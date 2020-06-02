Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü

1 Almanya, Floyd'u destekleyen futbolcuları tartışıyor Almanya Futbol Federasyonu, "Sahada politik, dini veya bireysel görüş sergilenemez" diyerek, gol sevinçlerinde George Floyd'u unutmayan futbolcuların durumunu tartışmak için toplanma kararı aldı.

2 Beşiktaş, Asmir Begovic'i istiyor Salgın nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kale için son aday ise Asmir Begovic oldu.

3 Max Kruse bonservisinde indirim talep etti Ülkesine dönmek istediği bilinen Max Kruse'nin, bu doğrultuda sık sık Fenerbahçe yönetimiyle görüştüğü biliniyordu. Alman futbolcu son olarak yönetimden, bonservis bedelinin düşürülmesini istedi.

4 Fatih Terim'in stoper listesi Fatih Terim, Luyindama'nın satılması durumunda üç futbolcudan en az birinin alınmasını istedi. Bu isimler Cesar Montes, Jemerson ve Kaan Ayhan.

5 Boateng'in geleceği belli oluyor Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Boateng'in, maaşında indirime gitmemesi halinde takımdan ayrılacağı öğrenildi.

6 Serdar Ali Çelikler: Novak, F.Bahçe'ye imzayı attı Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Filip Novak'ın, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını söyledi.

7 Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 1986-87 sezonu şampiyonluğuna dair açıklamalarına, "Adil, dürüst ve sportmence bir yarış" sözleriyle karşılık verdi.

8 3 büyüklerin karton taraftar projesine ilgi artıyor Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlarda taraftar gelirinden mahrum kalmamak için 'karton taraftar' projesine imza atan 3 büyükler, gösterilen ilgiden memnun kaldı.

9 Beşiktaş, Kanga'yı transfer etmek istiyor Beşiktaş, Sparta Prag'la sözleşmesi sona erecek olan Guelor Kanga'nın peşine düştü. Oyuncuyla ilk temasların kurulduğu ve 29 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.