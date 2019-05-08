Liverpool'un gözü Asensio'da

1 Haziran Cumartesi akşamı Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne finalinde boy gösterecek olan Liverpool, yaz transfer dönemine yönelik hazırlıklarına başlamış durumda.

700 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, Zidane tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 23 yaşındaki İspanyol futbolcu Marco Asensio için Real Madrid'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Real Madrid forması ile 42 maça çıkıp, 6 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Asensio'yu Alman Teknik Adam Jurgen Klopp'un kadroda görmek istediği ifade ediliyor. Real Madrid ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Asensio'nun, sözleşmesinde 700 Milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunuyor.