Liverpool'un ilk transferi Fabinho oldu

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 kaybeden Liverpool, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Kırmızılar, Monaco'dan Fabinho'yu kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Futbolcu ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Liverpool, bonservis ve sözleşme süresi ile ilgili detay vermedi. Ancak İngiliz basını, Liverpool'un Monaco'ya 39 milyon sterlin (yaklaşık 45 milyon euro) ödeyeceğini iddia etti.

Fabinho, 1 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. 5 yıldır Fransız ekibinde forma giyen Fabihno, Monaco formasıyla çıktığı 225 maçta 29 gol attı. Fabinho'nun Monaco ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.