Liverpool'un rekoru koronavirüs engeline takıldı

Premier Lig'de şampiyonluğunu en erken tarihte ilan eden takım olma yolunda ilerleyen Liverpool'un rekor arzusu koronavirüs nedeniyle suya düştü.

Normal fikstürde Everton ve Crystal Palace mücadeleleri ile 21 Mart 2020 tarihinde şampiyon olup tarihe geçme şansı olan Liverpool, Premier Lig'de maçların 4 Nisan tarihine kadar askıya alınmasıyla rekor şansını kaçırdı.

UNVAN MANCHESTER UNITED'DA

Liverpool, aksi bir karar çıkmazsa 4 Nisan 2020 tarihinde ilk maçına çıkacak ve 11-12 Nisan 2020 tarihinde ise şampiyonluğunu ilan edebilir. Bu sonuç ise sadece iki gün ile rekor getirebilir.

Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım Manchester United olmuştu. Efsanevi teknik adam Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United, 14 Nisan 2001'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.