Liverpool'un şampiyonluğuna koronavirüs engeli

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılması üzerine birçok ülkede ligler, ertelenme kararı alınmıştı.

Bu liglerden biri de İngiltere Premier Ligi oldu. Ancak bu karar, sezon boyunca sergiledikleri inanılmaz performansla, sıralamada 82 puan ile zirvede bulunan Liverpool'un şampiyonluk hayallerini şimdilik suya düşürdü.

30 YIL SONRA KUPAYI KALDIRACAKTI

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Jürgen Klopp ile birlikte 30 yıllık aranın ardından şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanıyordu.

Son şampiyonluğunu 1990 yılında yaşayan Liverpool; 2002, 2009 ve 2014'te ligi ikinci sırada tamamlamayı başardıl ama beklenen şampiyonluk bir türlü gelmedi.

TRABZONSPOR DA 36 YIL SONRA ŞAMPİYONLUK İSTİYORDU

Öte yandan Süper Lig'de ise erteleme kararı alındığı, geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Şu anki tabloda lider durumda bulunan Trabzonspor da 36 yıl sonra gelecek olan şampiyonluk için mücadele ediyor, ancak ligin akıbetiyle ilgili henüz bir kesinlik yok.