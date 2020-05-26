Livingston kalecisinin kaderi, Twitter anketine bağlı

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Beşiktaş, Gyasi ve Gökhan Töre'yle anlaştı Lens ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş yönetiminin, iki kanat oyuncusu alacağı öğrenildi. Bu isimler ise CSKA Sofyalı Gyasi ile Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre.

2 Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'ye dönüyor Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun ardından kulübün bir başka efsane ismi Tuncay Şanlı da yuvaya dönüyor. 38 yaşındaki futbol adamının antrenör ekibinde olacağı öğrenildi.

3 Roma, Cengiz'i satış listesine koydu La Gazzetta dello Sport, Roma'nın ekonomik krizde olduğunu ve Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick gibi isimleri satış listesine koyduğunu yazdı.

4 Ergin Ataman: Avrupa'da şampiyonluk hayalimiz sürecek Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, koronavirüs nedeniyle 2019-2020 sezonu iptal edilen THY Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk ümitlerinin gelecek sezon yeniden yeşermesini umduklarını söyledi.

5 Sevilla, İrfan Can'ı transfer etmek istiyor İspanyol basını, Ever Banega ile yollarını ayıracak olan Sevilla'nın, İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde, Başakşehir'in bu transfer için 12 milyon euro istediği de belirtildi.

6 Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi çözüldü Beşiktaş yönetimiyle sorun yaşayan menajer Necdet Ergezen ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.

7 Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'de 2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kuran Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli kulübe seneler sonra yardımcı antrenör olarak geri döndü.

8 EuroLeague ve EuroCup iptal edildi Bugün yapılan toplantıda, koronavirüs nedeniyle ertelenen EuroLeague ve EuroCup'ın iptal edilmesine karar verildi.

9 Sergen Yalçın'ın Fatih Aksoy kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'da gösterdiği performansla alkış toplayan Fatih Aksoy'a şans verme kararı aldı.