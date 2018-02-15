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Lizbon, tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon, ilk yarısını yenik kapadığı Kazakistan deplasmanında Astana'yı 3-1 mağlup etti ve rövanş için büyük avantaj sağladı.

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Lizbon, tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Astana, Kazakistan'da Sporting Lizbon'u ağırladı. Sporting, ilk yarıda 1-0 yenik kapadığı mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3-1 kazandı.

LİZBON 2. YARIDA AÇILDI

Sporting Lizbon'a tur için büyük bir avantaj getiren golleri 48. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 50. dakikada Gelson Martins ve 55. dakikada Seydou Doumbia kaydetti.

Ev sahibi takımın tek golünü 7. dakikada Tomasov attı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Logvinenko ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp Astana'yı 10 kişi bıraktı.

Astana'yı deviren Sporting, 22 Şubat tarihinde rakibini Portekiz'de ağırlayacak.

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