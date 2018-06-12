Lizbon'da milyon euroluk oyuncular serbest

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'daki kriz oyuncuların sözleşmelerini feshetmesiyle yeni bir boyut kazandı. Son olarak William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Hollandalı golcü Bas Dost takımla olan sözleşmelerini sonlandırdı. Sporting Lizbon'da 4 oyunu daha kulüple yollarını ayırdı.

LİZBON'DA KRİZ BÜYÜYOR

İlk olarak Sporting Lizbon'un Atletico Madrid'e UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda 2-0 yenilmesinin ardından kulüp başkanı Bruno Carvalho, futbolcuları sert bir şekilde eleştirdi. Oyuncular da başkana aynı tarzda yanıt verirken; kulüp 19 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Kulüp, daha sonra bu oyuncuları affetse de, geçen ay takım ligin son 2 haftasında 5 puan kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yitirdi ve bunun üzerine 50 kişilik bir taraftar grubu tesisleri bastı.

Teknik direktör Jorge Jesus ve oyunculardan Acuna, Rui Patricio, William Carvalho ve Rodrigo Battaglia'ya saldıran taraftarlar, Hollandalı Bast Dost'un kafasını yardı. Sporting Lizbon, olayın faillerine yönelik sert açıklama yayınlasa da takımın önemli futbolcuları kulüple yollarını ayırma kararı aldı. İlk olarak iki hafta önce kaleci Rui Patricio ve forvet Daniel Podence, Portekiz ekibine veda etti. Geçen hafta ise Teknik Direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımıyla anlaştı.

PİYASA DEĞERLERİ YÜKSEK

Son olarak William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Hollandalı golcü Das Bost kulüple yollarını ayırdı. Patricio, Carvalho, Martins ve Fernandes Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da bulurken, bu oyuncuların piyasa değeri dikkak çekiyor.

Zira, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in ilgilendiği sağ kanat oyuncusu Martins'in piyasa değeri 30 milyon euro. Bir başka Premier Lig ekibi West Ham United'ın listesindeki defansif orta saha oyuncusu Carvalho 25, orta sahada görev yapan Bruno Fernandes'in 20 ve iki sezon önce Wolfsburg'tan 12 milyon euroya Sporting Lizbon'a transfer olan golcü Bas Dost'un değeri ise 19 milyon euro. Takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim Arjantinli 26 yaşındaki forvet oyuncusu Marcos Acuna'nın piyasa değeri de 14 milyon olarak hesaplandı.