Ljajic: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Rize'de 7 gollü galibiyet alan Beşiktaş'ta geceye Ljajic'in performansı damga vurdu. Birbirinden şahane 2 gol atan Sırp futbolcu, yaptığı 3 asistle de galibiyetin mimarı oldu.

"UZUN YILLAR BURADA OLMAK İSTİYORUM"

Biri sağ ayak içi plase, biri frikikten olmak üzere harika 2 gol atan Ljajic, dün akşam maçı izleyenleri kendine hayran bıraktı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sırp futbolcu, siyah-beyazlı ekipte kalmak istediğini ifade etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Siyah-beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Ljajic, "Umarım önümüzdeki sene de burada olurum. Takım için sahada her şeyi vermeye çalışırım. Sanırım bu ana kadar Beşiktaş formasıyla en iyi maçımı oynadım. Beşiktaş'ta bulunmaktan, bu takımın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım seneye ve daha sonraki yıllarda burada olurum" şeklinde konuştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaz transfer döneminde kiralık olarak transfer ettikleri Ljajic'in, sezon sonunda bonservisini almak istediklerini söylemişti.