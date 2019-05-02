Ljajic: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Adem Ljajic, önümüzdeki sezon da siyah-beyaz formayı giymeyi hayal ettiğini belirtti.

İşte o röportajın bir kısmı:

"KALMAK İSTİYORUM"

“Burada kiralık olarak bulunuyorum ancak önümüzdeki yıl da burada kalmak istiyorum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Hem takım olarak hem de ülke olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. Ancak bu benim alabileceğim bir karar değil. Buna kulüpler karar verecek. Umuyorum ki önümüzdeki sene de Siyah-Beyaz formayı giyeceğim.”

"UMARIM ŞAMPİYONLUĞA ULAŞIRIZ"

“Taraftarlarımız her zaman bizimle birlikte... Son Ankaragücü maçında da stadı tıklım tıklım doldurmuşlardı, bu da takıma olumlu yönde etki etti. Çünkü bizim için onların bizim yanımızda ve yakınımızda olması çok önemli. Onlar olmasaydı şu an bu durumda olamazdık. Umuyorum ki bu birlikteliğimiz sezon sonuna kadar devam eder ve hedeflediğimiz başarılara, şampiyonluğa hep beraber ulaşırız.”