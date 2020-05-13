Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor

Beşiktaş'ta uzun süredir performansı tartışma konusu olan Adem Ljajic'in, siyah-beyazlı ekipten ayrılması gündemdeydi.

Bekleneni gösteremeyen Boşnak asıllı Sırp futbolcunun ise Kartal'dan ayrılmaya niyeti yok gibi görünüyor...

EV SATIN ALDI

28 yaşındaki orta sahanın, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği belirtildi.

Ljajic'in, "Ayrılmayı düşünmüyorum. İstanbul'dan ev satın aldım. Uzun yıllar kalmayı planlıyorum." dediği de öğrenildi.

YILLIK ÜCRETİ 2 MİLYON 250 BİN EURO

Siyah-beyazlıların daha önce kiralık olarak renklerine kattığı, ardından ise bu sezon başında Torino'dan bonservisiyle birlikte transfer ettiği Ljajic'in, Beşiktaş'tan kazandığı yıllık net ücreti ise 2 milyon 250 bin euro.

14 GOL 21 ASİST

Kartal ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu; şu ana kadar siyah-beyazlı formayla 59 karşılaşmada görev alırken, takımına 14 gol 21 asistlik katkı sağladı.