Ljajic: Derbiyi kazanırsak şampiyon oluruz

Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken zirve yarışında heyecan gittikçe artıyor.

Önümüzdeki hafta sonu Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Tüm futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği bu karşılaşma zirvenin kaderini belirleyebilir.

Siyah-beyazlı takımın sırp oyuncusu Adem Ljajic, şampiyonluk düğümünün bu derbide çözüleceğine inanıyor.

G.SARAY DERBİSİNE HAZIRLANIYOR

Beşiktaş'ın sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi olan başarılı 10 numara, Galatasaray maçına kendisini iyi hazırlıyor. Takım olarak çok iyi bir oyun sergilediklerini dile getiren Sırp futbolcu, sarı-kırmızılı takımı yenmeleri halinde kalan maçlarda puan kaybedeceklerini düşünmüyor.

SÜPER LİG'DE EN İYİ FUTBOLU BİZ OYNUYORUZ

Yönetimden bazı isimlere Galtasaray derbisi hakkında görüşlerini aktaran Ljajic'in sözleri şu şekilde:

“Takımda çok iyi bir hava var ve ligde en iyi futbolu biz oynuyoruz. Bu şekilde devam edersek herkese şampiyonun kim olduğunu gösteririz. Bana göre her şey Galatasaray maçında belli olacak. Derbiden galibiyetle ayrılırsak bizi kimse tutamaz. Başakşehir’in puan kaybetmeye devam edeceğine inanıyorum. Kalan maçları kazanıp ipi göğüsleyeceğiz.”