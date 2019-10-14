Ljajic: Hedefimiz şampiyon olmak

Milli takım kampında bulunan Ljajic, yaptığı açıklamada, takım olarak sezona kötü başladıklarını belirterek ne kendi ne de takım performansından memnun olduğunu dile getirdi.

KÖTÜ OYUNUN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ

Ljajic, kazandıkları son Alanyaspor maçının kendileri için bir dönüm noktası olması temennisinde bulunarak, "İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. En önemlisi kendime inanmam." diye konuştu.

Milli arayı Beşiktaş'taki hedeflerine odaklanmak için fırsata çevireceğini kaydeden Ljajic, "Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in kendileri için UEFA Avrupa Ligi'nden daha önemli olduğunu belirten Ljajic,"Lige kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan çok geride değiliz. Hedefimiz şampiyon olmak, ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir saygıyı hak eden büyük rakipler." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTERİM"

Kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırma olasılığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Ljajic, "Neden olmasın? İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Taraftar muazzam. İmkanlarımız kusursuz. Futbolu burada bırakmak isterim." şeklinde konuştu.