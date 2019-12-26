Ljajic, Lens ve Boyd'u isteyen takımlar

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, ilk yarıyı 3 puanla kapatarak transfere yönelmeyi planlıyor.
Öncelikle beklentileri karşılayamayan isimleri göndermek isteyen yönetimin, futbolculara talip olan kulüplerle devre arasında görüşeceği öğrenildi.
Performansıyla geçen sezonun çok uzağında kalan Adem Ljajic, satılacaklar listesine girmiş durumda.
Sırp futbolcunun peşinde olan Rus ekibi CSKA Moskova'nın ocak ayında siyah-beyazlı kulübün kapısını çalabileceği belirtildi.
DENİZLİSPOR BOYD'U İSTİYOR
Ankaragücü'nde sergilediği performansla Beşiktaş'a transfer olan Tyler Boyd ise tam bir hayal kırıklığı yarattı.
3 kulvarda toplam 12 maça çıkan Amerikalı futbolcu, iki gol atarken, hiç asist yapamadı.
24 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Denizlispor talip olurken, tarafların kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.
LENS HOLLANDA'YA DÖNEBİLİR
Diğer taraftan 3 yıldır vasatı aşamayan Lens'i artık elinden çıkarmak isteyen Kartal'a Hollanda'dan iyi haber geldi.
AZ Alkmaar kulübü, 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.
Devre arasında bu üç isimle ilgilili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.