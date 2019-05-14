Ljajic: Sadece 1 maçta yapmamız gerekeni yapamadık

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında undefined Aytemiz Alanyapor'u ağırlayan ve 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta 1 gol atan Adem Ljajic, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

SADECE 1 MAÇTA YAPAMADIK

Takımının ikinci yarıdaki performansını değerlendiren Adem Ljajic, "İyi bir performans ortaya koyduk. Aytemiz. Alanyaspor iyi bir takım. Yapmamız gerekeni yaptık ve önemli bir galibiyet aldık. Tüm takımın büyük katkısı var. Herkes ikinci yarıda iyi performans ortaya koydu. Sadece 1 maçta (Galatasaray) yapmamız gerekeni yapamadık. Onun haricinde iyi bir ivme yakaladık. Kendi adıma ve takımım adına ligin ikinci yarısı ile ilgili mutluyum." dedi.