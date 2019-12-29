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Ljajic tepkilerden rahatsız

Bu sezon düşüşe geçen Adem Ljajic, siyah-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği tepkinin yersiz olduğunu söyledi.

| Haber Merkezi
Ljajic tepkilerden rahatsız
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Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla kapatan Beşiktaş'ta bazı futbolcular beklentilerin çok uzağında kaldı.

Bu isimlerin başında ise Adem Ljajic geliyor.

17 maçta 1 gol 5 asistle oynayan Sırp yıldız, geçtiğimiz sezonu aratır oldu.

Özellikle Gençlerbirliği ile oynanan son maçta ön libero Atiba'nın 1 gol 3 asistle oynaması, 28 yaşındaki futbolcuya olan eleştirileri daha da artırdı.

Gelen tepkiler hakkında konuşan Ljajic, "Beşiktaş’a geldiğimden beri özveri ile oynuyorum. Tepkileri hak etmedim" diyerek isyan etti.

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