Ljajic ve Benzia derbi için konuştu

Süper Lig'de 6. haftanın en kritik maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi öncesi iki takımın da önemli isimleri kazanacaklarını ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'A GOL ATACAĞIM"

Fenerbahçe'nin derbideki en önemli kozlarının başında Yassine Benzia gelecek. İlk olarak sarı-lacivertli formayı Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasında giyen Benzia, deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyette golü atan Eljif Elmas'a asisti yapan isim olmuştu.

İlk maçı olmasına rağmen oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Cezayirli futbolcu, Kadıköy'de taraftarları önünde ilk kez sahaya çıkacağı Beşiktaş derbisine odaklandı. Tecrübeli futbolcu, "Büyük maçları çok seviyorum. Konya karşısında ilk asistimi yaptım ve derbide de ilk golümü atacağım. Bu maçta çok farklı bir atmosfer olacak ve taraftarımız önünde kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.

"TEK HEDEFİMİZ GALİBİYET"

Süper Lig'de Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta Sırp yıldız Adem Ljajic, derbi öncesinde konuştu.

Takım içerisindeki arkadaşlığın çok yüksek olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Benim önceliğim her zaman takıma katkıda bulunmak. Mümkün olduğunca en iyi düzeye, yani son noktaya gitmemiz gerekiyor. Şu an en yakın hedef, tabii ki lig. Önümüzde bir derbi var. Zafere odaklanmış durumdayız. Bundan sonra da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz. Burada herkes takım için varını yoğunu ortaya koyuyor. Taraftarımız bizimle olsun. Onların varlığı bizim için çok önemli" dedi.