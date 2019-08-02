Ljajic ve Dorukhan 2 hafta yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iki futbolcudan kötü haber geldi.

Sağ alt arka adalelerinde zorlanma yaşayan Ljajic ile Dorukhan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan oyuncularımız Adem Ljajiç ile Dorukhan Toköz ‘ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR’ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda(soleus) grade 1 kas zorlanmaları meydana gelmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."