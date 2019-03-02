Ljajic ve Karius'ta son durum

Beşiktaş'ta sezon başında kiralanan Ljajic ile Karius'un gelecekleri netlik kazanmaya başladı.

İlk haftalarda beklentileri karşılayamayan ancak ligin ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen Adem Ljajic'in gelecek sezon da takımda kalacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Orman, "Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta olacak gibi gözüküyor. Kontratında bazı maddeler var ve o maddeler tutarsa alınacak" şeklinde konuştu.

FABRİ GELİRSE KARİUS GİDECEK

Bir diğer kiralık isim Karius ise siyah-beyazlı takımda istenileni veremedi.

İki yıllığına kiralanan Alman file bekçisinin sözleşmesi, eğer Fabri takıma geri dönerse feshedilecek.

Şimdiden Fabri'yle prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı yönetimin Karius'u Liverpool'a geri göndermeyi planladığı öğrenildi.